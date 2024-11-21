Штормовое предупреждение объявили в Подмосковье

Дождь со снегом и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидаются в Подмосковье 21 ноября, вечером. В регионе объявили штормовое предупреждение, о чем сообщил Минтранс Московской области.

Температура понизится, поэтому на трассах области возможна гололедица. Дорожные службы следят за ситуацией, но водителям следует быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.

Поездки на машинах лучше минимизировать. Если еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, лучше воспользоваться общественным транспортом. Тем, кто за рулем, нужно сконцентрироваться и не отвлекаться, соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.

Парковки у шатких конструкций и под деревьями лучше исключить. При возникновении ЧС или ДТП звоните по номеру 112.