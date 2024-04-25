Штофы Петра Первого выставили в музее русской водки в Балашихе | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 15:03 Штофы Петра Первого выставили в музее русской водки в Балашихе фото: Усадьба Горенки

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Питейная посуда XVII-XVIII веков, штофы Петра Первого и многие другие экспонаты хранятся в музее русской водки. Находится он в усадьбе Горенки в Балашихе.

Посетить музей могут те, кому уже есть 18 лет. Экспозиция состоит из питейных приборов, фигурных бутылок, штофов Петра Первого, коллекции фарфоровых пробок и других исторических ценностей. Увидеть экспонаты можно во время обзорной экскурсии по дворцу усадьбы, где с начала XVIII века работали многочисленные винокурни.

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Усадьба Горенки находится на шоссе Энтузиастов в Балашихе. Сейчас здесь идет большая реконструкция. Кроме того, 27 апреля здесь пройдет общегородской субботник.

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