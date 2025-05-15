Штат завода кабельной продукции в Воскресенске увеличат до 140 человек

В Воскресенске в 2025 году заработал новый завод по производству кабельной продукции «Белтелекабель». Сейчас там трудятся 47 жителей округа, в будущем планируют расширить штат специалистов до 140 человек.

Работать на новый завод приходят целыми семьями. Так, пара Алексей и Елена Кузнецовы раньше трудились на другом предприятии, с открытием «Белтелекабеля» решили сменить работу.

«Где-то помогаем друг другу, подсказываем. Отпуск берем тоже вместе, проводим его в нашем огороде», — поделилась Елена Кузнецова.

Она работает скрутчицей-изолировщицей, собирает кабель в пучки, которые поступают Алексею на опрессовку.

Отметим, что в дальнейшем штат завода планируют увеличить до 140 специалистов, что создаст новые возможности для жителей Воскресенска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.