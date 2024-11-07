Штат водителей автобусов расширили в Солнечногорске

Развитие транспортной системы обсудили на общегородском совещании в Солнечногорске. Главе округа Константину Михалькову представили доклады представителей «Мострансавто» и профильных управлений о количестве автобусов, новых маршрутах, а также расширении водительского состава.

В Солнечногорском округе в настоящее время функционирует 36 автобусных маршрутов: 18 межрегиональных, 17 муниципальных и 1 межмуниципальный. На муниципальных маршрутах используются три типа автобусов: 78 больших, 21 среднего и 36 малых.

В этом году для удобства жителей был запущен новый большой автобус, который осуществляет 11 рейсов в день по маршруту № 26 «Солнечногорск — Заовражье». Также была изменена схема движения маршрута № 4 «Дом отдыха Сенеж — Больничный комплекс-СЭМЗ». Теперь автобус проходит по улице Военный городок до новой остановки «Поликлиника», где установили современный остановочный павильон.

В связи с расширением штата открыты вакансии для водителей автобусов. Заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина отметила, что если отсутствует категория D, можно пройти бесплатное обучение с ежемесячной стипендией. Она добавила, что для водителей предусмотрено бесплатное общежитие или частичная компенсация за аренду жилья, а также помощь в трудоустройстве семьи. Подробности и актуальные вакансии можно узнать по телефону: 8 (916) 934-01-85.

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