Штат водителей автобусного парка в Чехове пополнился тремя девушками

В современном мире все больше девушек доказывают, что любая профессия может быть не только мужской, но и женской. Две жительницы Чехова устроились водителями автобуса, а третья скоро к ним присоединится.

Елена Борисова пришла в профессию почти 30 лет назад. Будучи маленькой девочкой, она смотрела на родителей, которые работали в «Автодоре», и мечтала, что тоже окунется в эту сферу во взрослом возрасте. Так и получилось. Елена также стала наставником для других девушек, которые приходили на стажировку, чтобы работать водителями.

Среди таких учениц — Ирина Матова. Она уже почти три года трудится водителем автобуса. Случайная встреча с клиенткой, которая оказалась работницей «Мострансавто» перевернула жизнь девушки. Изменениями Ирина осталась довольна и собой гордится.

Скоро компанию Елене и Ирине составит еще одна жительница Чехова. Вдохновившись примером, она пошла учиться на такую же водительскую категорию. Несмотря на преобладающий мужской коллектив, девушки чувствуют себя здесь уверенно.