Штат водителей автобусного парка в Чехове пополнился тремя девушками
В современном мире все больше девушек доказывают, что любая профессия может быть не только мужской, но и женской. Две жительницы Чехова устроились водителями автобуса, а третья скоро к ним присоединится.
Елена Борисова пришла в профессию почти 30 лет назад. Будучи маленькой девочкой, она смотрела на родителей, которые работали в «Автодоре», и мечтала, что тоже окунется в эту сферу во взрослом возрасте. Так и получилось. Елена также стала наставником для других девушек, которые приходили на стажировку, чтобы работать водителями.
Среди таких учениц — Ирина Матова. Она уже почти три года трудится водителем автобуса. Случайная встреча с клиенткой, которая оказалась работницей «Мострансавто» перевернула жизнь девушки. Изменениями Ирина осталась довольна и собой гордится.
Скоро компанию Елене и Ирине составит еще одна жительница Чехова. Вдохновившись примером, она пошла учиться на такую же водительскую категорию. Несмотря на преобладающий мужской коллектив, девушки чувствуют себя здесь уверенно.
«Очень люблю своих коллег. Огромное спасибо им за их уважение, за желание оказать помощь. Иногда даже приятно, на работу придешь — конфетка лежит, днем увидят — шоколадкой угостят», — поделилась Елена Борисова.
В «Мостранавто» продолжается набор водителей. На работу приглашают как местных жителей, так и из других регионов страны. Кандидатам предлагают достойную заработную плату, оплачиваемый отпуск в 42 дня, сменный график и другие социальные гарантии. Иногородним предоставляется общежитие или компенсация части аренды.
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