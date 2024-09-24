Штат школы в поселке Хорлово пополнился новым педагогом по информатике

Выпускница школы «Наши традиции» в поселке Хорлово Арина Аристова вернулась в родные стены, чтобы начать свою педагогическую карьеру. С 1 сентября она стала учителем информатики в своей родной школе.

Закончив школу с золотой медалью, Арина тепло вспоминает школьные годы и благодарит учителей за поддержку и наставничество. Теперь она сама стала частью педагогического коллектива и готова делиться своими знаниями с учениками.

«Это большое преимущество, что все педагоги мне знакомы. Они очень обрадовались моему возвращению и всегда готовы помочь и подсказать. Это очень ценно», — отметила Арина.

Она успешно совмещает учебу с работой, демонстрируя, что любовь к профессии и желание помогать другим делают любую деятельность значимой и увлекательной. Ее пример вдохновляет учеников и коллег, показывая, как важно следовать своим увлечениям и делиться знаниями с окружающими.

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