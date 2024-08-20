Педиатр Ксения Матвеева пополнила штат Серпуховской больницы

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Педиатр Ксения Матвеева трудоустроилась в Серпуховскую больницу. В этом году она окончила учебу и уже в августе начала работать по профессии.

Ксения Матвеева окончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности педиатрия.

«Мы очень рады, что наши ряды пополняются молодыми кадрами. Уверенны, что они станут настоящими профессионалами своего дела и будут стоять на страже здоровья нашего населения!» — отметила заведующая детским педиатрическим отделением № 1 Серпуховской больницы Александра Савина.

Кадровый вопрос в учреждениях здравоохранения Подмосковья решают благодаря программе «Модернизация первичного звена». Молодым специалистам компенсируют аренду жилья, предоставляют служебные квартиры и земельные участки, а также помогают в получении социальной ипотеки.

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