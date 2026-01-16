Штат Подольской больницы в 2025 году пополнили 80 специалистов

В 2025 году в Подольскую областную клиническую больницу по программе «Приведи друга» трудоустроились 12 новых специалистов, а всего штат медучреждения пополнили 80 сотрудников. Недавно приступили к работе врач ультразвуковой диагностики, акушер‑гинеколог и врач‑гематолог.

Работник больницы, который привлек нового врача или представителя среднего медперсонала, получает премию до 128 тысяч рублей. Размер выплаты определяется с учетом специальности, категории и стажа нового медицинского работника.

Для медицинских специалистов в Подмосковье действует целый ряд льгот и дополнительных выплат. В том числе до 1,5 миллиона рублей единоразово по программе «Земский доктор», до 750 тысяч рублей единоразово — по программе «Земский фельдшер». Также государство оплатит стоимость жилья, а участник программы «Социальная ипотека» — только банковские проценты по кредиту.