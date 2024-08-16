Штат педагогов в лицее «Авиатика» в Лобне укомплектовали к 1 сентября

В начале 2024 года в Лобне было открыто 76 вакансий педагогов, к 1 сентября осталось 12 мест. Штат нового инженерного-технического лицея «Авиатика» полностью укомплектован.

Молодые педагоги со стажем до трех лет получат стимулирующую выплату 150 тысяч рублей из федерального бюджета. Учителя по русскому языку и литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии и начальным классам смогут рассчитывать на компенсацию аренды жилья в 20 тысяч рублей. На городском уровне такую же сумму будут выплачивать остальным педагогам.

Напомним, 13 преподавателей из Лобни получили сертификаты по региональной программе «Социальная ипотека». В этом году к проекту присоединились еще три учителя.

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