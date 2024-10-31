Штат онкодиспансера в Балашихе пополнился 10 новыми врачами

С патологиями пациентов в «Московском областном онкологическом диспансере» борются 194 врача. При этом 10 новых специалистов удалось набрать за последние три месяца. Для привлечения и удержания медицинских специалистов действует ряд региональных и муниципальных мер поддержки.

Персонал онкологического диспансера активно пользуется губернаторской программой по социальной ипотеке. Работники получают от региона 50 процентов от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию суммы основного долга по кредиту ежемесячно в течение десяти лет. Сам же медик платит только проценты по кредиту.

«Я работаю в онкологии уже пять лет. До этого работала в Москве, здесь тружусь три недели. Планирую пользоваться социальной ипотекой», — сказала онколог-химиотерапевт диспансера Кристина Зуфарова.

Ранее в Балашихе утвердили льготу по аренде жилья для медицинских сотрудников. Если врач приезжает в округ и не имеет собственного жилья, ему компенсируют аренду в размере 20 тысяч рублей. В онкодиспансере этой льготой пользуются 80 сотрудников.

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