Штат Ногинской больницы пополнился врачами и выпускниками медколледжа

В Ногинской больнице в августе приступили к работе 25 новых сотрудников. Шесть из них — врачи, трое из которых — молодые специалисты, завершившие обучение в профильных вузах.

Коллектив среднего медицинского персонала пополнили 19 выпускников Ногинского медицинского колледжа, которые ранее проходили практику на базе учреждения. Большинство из них вернулись в больницу уже в статусе штатных сотрудников. Привлечение новых кадров стало возможным благодаря системной работе по взаимодействию с образовательными учреждениями, а также комфортным условиям труда, созданным в больнице в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Молодые специалисты получают необходимую поддержку со стороны руководства: наставничество, возможность прохождения дополнительного обучения и многое другое.

«Для нас крайне важно, что молодые специалисты возвращаются к нам уже в качестве коллег. Это результат продуманной системы наставничества и тесного сотрудничества с учебными заведениями. Молодые сотрудники уже начали работу в структурных подразделениях Ногинской больницы: в поликлинике № 2, Электроуглинской городской больнице, а также в детской поликлинике», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Вопрос кадрового обеспечения остается одним из ключевых направлений развития здравоохранения Подмосковья. В сентябре работа по привлечению персонала в Ногинской больнице будет продолжаться. В перспективе учреждение планируется пополниться медиками-ординаторами, окончившими в этом году медицинские вузы.