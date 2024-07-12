Штат Голицынской поликлиники в Одинцове пополнился неврологом

Невролог Рада Мерюшева начала работу в поселке Летний отдых в Одинцовском округе. Она принимает пациентов в Голицынской поликлинике.

Рада Мерюшева получила специальность «Лечебное дело» в Сибирском государственном медицинском университете в 2021 году, а после окончила ординатуру Алтайского государственного медицинского университета по специальности «Неврология».

«Неврология остается одним из самых актуальных и востребованных направлений у пациентов. Врачи-неврологи занимаются диагностикой, лечением и профилактикой различных заболеваний нервной системы и могут помочь пациентам с такими проблемами, как головные боли, головокружение, нарушение координации движения, эпилепсия, инсульт, депрессия, бессонница и другие», — рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук.

Голицынская поликлиника находится по адресу: Одинцовский округ, поселок Летний Отдых, улица Зеленая, 1А. Получить консультацию невролога можно по направлению от лечащего врача при наличии показаний.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».