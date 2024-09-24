Штат больницы в Павловском Посаде пополнился врачом по целевому договору

Новый участковый врач-терапевт Олег Кукушкин поступил на работу в Павлово-Посадскую больницу. Он окончил Российский медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

Олег Кукушкин родился в Павловском Посаде. Он оформил целевой договор в Российском университете медицины и получил профессию по специальности «Леченое дело». Молодой специалист изучал огромное количество материала, рукописные истории болезни, сдавал зачеты и экзамены. Трудности в обучении только закалили характер, и в сентября 2024 году его трудоустроили в поликлинику № 1 в Павловском Посаде. Олег Кукушкин ведет полноценный прием пациентов как в учреждении, так и на дому. Посетители больницы положительно отзываются о новым враче.

«Я очень рад работать среди компетентных специалистов и знатоков своего дела. Сотрудники Павлово-Посадской больницы радушно приняли меня в свой коллектив. Поэтому работать в такой команде — одно удовольствие», — рассказал врач-терапевт Олег Кукушкин.

Отметим, привлечение молодых специалистов — одна из главных задач программы «Модернизация первичного звена». Направления «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Социальная ипотека», «Земля врачам» поддерживают новоиспеченных врачей. Специалистам компенсируют аренду жилья, выплачивают подъемные и предоставляют лояльные условия для покупки квартиры. Благодаря этим программам медицинская помощь становится более доступной и качественной.

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