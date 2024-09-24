Штат больницы в Лобне пополнился новым терапевтом

В Лобненской городской больнице приступила к работе новый участковый врач-терапевт Валерия Чирва. Она окончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

Валерия считает, что главная задача врача — это помощь пациенту.

«Терапевт — это тот врач, к которому люди обращаются в первую очередь, будь то простуда или более серьезные медицинские вопросы. Очень важно, чтобы пациент доверял врачу, а для этого необходимо хорошо знать его историю здоровья», — отметила терапевт.

Она также подчеркнула важность внимательного отношения к своему здоровью и регулярных медицинских обследований.

Прием у нового терапевта доступен в Лобненской городской поликлинике № 2. Записаться на консультацию можно через «Госуслуги», на региональном портале медицинских услуг, а также через колл-центр по номеру 122 и инфомат.

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