Штаб общественного наблюдения за выборами организовали в Чехове

В сентябре 2026 года состоятся выборы депутатов Московской областной думы. В Чехове в связи с этим событием на базе Общественной палаты муниципалитета организован штаб, который будет следить за легитимностью избирательной кампании.

Коллегиальный орган возглавил Денис Малахов. В состав нового штаба вошли шесть человек: руководители организаций, представители администрации и ветеран спецоперации. В течение всего периода они будут организовывать круглые столы и проверять готовность избирательных участков.

Основная задача штаба общественного наблюдения — контроль за соблюдением избирательных прав граждан, оперативное реагирование на возможные нарушения и информирование жителей о ходе кампании.

Голосование за кандидатов в депутаты Мособлдумы будет трехдневным: с 18 по 20 сентября.