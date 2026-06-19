Штаб общественного наблюдения за выборами начал работу в Дмитрове

Указом Президента Российской Федерации № 428 на 20 сентября 2026 года назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, что дало официальный старт избирательной кампании. По итогам голосования предстоит избрать 450 депутатов: 225 — по одномандатным избирательным округам и 225 — по федеральному избирательному округу.

Дмитровский муниципальный округ входит в состав 119-го Дмитровского одномандатного избирательного округа вместе с городскими округами Лобня, Химки и Солнечногорск.

Для обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса в Дмитровском округе создан Штаб общественного наблюдения, главная задача которого — контроль за соблюдением избирательных прав граждан, оперативное реагирование на возможные нарушения и информирование жителей о ходе кампании. В состав штаба вошли председатель Общественной палаты Надежда Родионова, и. о. генерального директора МБУ «Музей-заповедник „Дмитровский кремль“ Наталья Зарембо, педагог-организатор Ольга Дышекова, заместитель руководителя МКУ „УАД Дмитров“ Анастасия Уварова, генеральный директор ЧОО „Заслон“ Андрей Зарков, ветеран боевых действий в Афганистане Василий Руссу и генеральный директор ООО „Конкордия“ Алексей Михеев. На первом заседании штаба его руководителем избрана председатель Общественной палаты Надежда Родионова, которая отметила: „Для нас главное — открытость, честность выборов и максимальная прозрачность всего процесса голосования, а также соблюдение прав граждан. Штаб будет тесно взаимодействовать со всеми участниками избирательного процесса. В наших планах — проведение мониторингов, круглых столов и встреч с экспертами“. Уже в июне штаб приступит к формированию корпуса общественных наблюдателей, их обучению, мониторингу готовности участков и контролю организации голосования. Штаб открыт к сотрудничеству с политическими партиями, общественными объединениями и жителями для обеспечения законности, открытости и легитимности выборов.