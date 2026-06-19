Штаб общественного наблюдения начал работу в Серпухове

В Серпухове 19 июня начал работу Штаб общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Округ стал ключевой площадкой сразу для нескольких кампаний: выборов в Госдуму по одномандатному округу № 128 и в Мособлдуму по округам № 22 и № 24.

Штаб сформирован из авторитетных деятелей гражданского общества — ветеранов СВО, деятелей культуры, педагогов, врачей, журналистов, которые видят ситуацию объективно и умеют работать с людьми. Будет обеспечен контроль на всех 107 участках, организовано видеонаблюдение и работа горячей линии, каждый поступивший сигнал оперативно рассмотрят. Особое внимание уделяется подготовке и безопасности: наблюдатели пройдут многоступенчатое обучение — от юридических норм до алгоритмов действий при провокациях и попытках манипуляции.

Глава муниципалитета Алексей Шимко подчеркнул: «Наша общая цель — чтобы выборы в Серпухове прошли открыто, честно и строго по закону. Сделаем все, чтобы голос каждого жителя был услышан и учтен».