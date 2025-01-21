Шоу с участием попугаев пройдет в Одинцовском округе в выходные

Первый в России и Подмосковье экспозиционно-просветительский центр «Зоотеррий», который знакомит посетителей с жизнью животных-артистов, работает в парке «Раздолье» Одинцовского округа. Каждые выходные здесь проходят интерактивные шоу под названием «В гостях у попугаев».

Главными актерами выступают два красных ара макао — Фараон и Челси. Раньше птицы были артистами цирка, поэтому знают много команд. Попугаи выполняют трюки, а посетители могут покормить их, пообщаться с ними и сфотографироваться.

Помимо этого, гости «Зоотеррия» узнают много интересных фактов о жизни экзотических птиц как в дикой природе, так и в условиях человеческого окружения. Детям на таких лекциях в игровом формате рассказывают об основах экологии и важности бережного отношения к природе.

Шоу проводят по выходным в 12:00, 14:00 и 16:00. Длительность одного сеанса составляет до 40 минут. Запрос об участии необходимо оставить заранее. Подробности о ценах и льготах можно найти на сайте «Зоотеррия».

Отметим, что проект создали при поддержке от Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».