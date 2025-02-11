Шоу попугаев пройдет в парке «Раздолье» в Одинцове 15 февраля

Множество мероприятий пройдет в нескольких парках Одинцовского округа с 10 по 16 февраля. Например, в их число входит шоу с попугаями «Перья и волшебство», которое подготовили для посетителей парка «Раздолье».

Помимо шоу с животными, все желающие в парке «Раздолье» могут посетить тренировки по восстановлению мышечного тонуса и укреплению здоровья по средам и воскресеньям. А для детей от шести лет на выходных откроется Избушка Бабы Яги с экскурсиями и мастер-классами. Здесь же в воскресенье, 16 февраля, пройдет анимационная программа.

Также для гостей и жителей округа в Парке Малевича организуют бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе и катанию на лыжах от клуба DEVI. На выходных также состоятся развлекательные мероприятия и интеллектуальный квиз. Кроме того, в «Раздолье» и Малевича по субботам и воскресеньям проводятся бесплатные мастер-классы по катанию от ЯСПОРТ.

Жители Голицыно и Звенигорода в свою очередь смогут поучаствовать в активных спортивных тренировках в парке Героев 1812 года и в Городском парке Звенигорода. Стоит, отметить, что здесь, в воскресенье, для детей пройдет интерактивная программа.

Подробности о мероприятиях можно найти на сайте Дирекции парков.