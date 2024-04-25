Шоу мыльных пузырей показали в подмосковном онкодиспансере | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 23:11 Шоу мыльных пузырей показали в подмосковном онкодиспансере Московский областной онкологический диспансер

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Волонтеры показали интерактивное мюзикл-шоу мыльных пузырей «Мечты Золушки». Мероприятие провели для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера.

В рамках представления, организованного волонтерами, дети вместе с феей-крестной и Золушкой участвовали в различных заданиях и превратили старое платье в прекрасный наряд. Благодаря совместным усилиям, мечта Золушки оказалась осуществлена, и сказка завершилась счастливым концом.

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По словам волонтера Веры Гогиной, все участники события с восхищением наблюдали за шоу с яркими трюками и живым вокалом. Даже дети, которые ранее выглядели застенчивыми, стали активно участвовать в представлении и играх. В заключительной части праздника дети и их родители смогли погрузиться в «королевский аттракцион» — огромный мыльный пузырь.

«Внутри переливающегося разноцветными оттенками пузыря каждый загадал заветное желание. Пусть именно эти желания станут целью, ради которой стоит бороться с болезнью и побеждать», — добавила Вера Гогина.

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