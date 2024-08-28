Шоу мыльных пузырей и концерт провели ко Дню города в Электрогорске

Фото: Медиасток.рф

День города прошел в Электрогорске. В честь праздника там провели концерт, велопробег, шоу мыльных пузырей и многое другое.

Празднование Дня города началось с крестного хода, который провели православные верующие. Затем любители спорта смогли поучаствовать в велопробеге. На стадионе также прошли чемпионаты по волейболу, футболу и городошному спорту.

Для детей устроили шоу мыльных пузырей и представление с ростовыми куклами. На сцене выступили местные артисты, прошло дефиле школы моделей и мастер-классы по рукоделию.

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