Шоу мотофристайла прошло в Наро-Фоминске

Наро-Фоминск стал финальной точкой большого подмосковного тура команды мотофристайла FMX13 под руководством Алексея Колесникова. Финальное выступление прошло на картодроме спортивной школы «Трудовые резервы», который, по оценке райдеров, является самой большой и удобной трассой в Московской области.

В ходе шоу спортсмены исполнили сложнейшие элементы: сальто назад, синхронные прыжки, а также трюки «цунами» и «супермен». Кульминацией программы стало самое зрелищное и технически рискованное сальто назад на багги. Данный трюк в мире под силу всего четырем пилотам, одним из которых является Алексей Колесников. Примечательно, что именно в Наро-Фоминске, впервые за весь тур, он выполнил его с пассажиром.

Выбор площадки для финала не случаен: картодром спортивной школы «Трудовые резервы» получил высокую оценку профессионалов. Современная трасса была открыта в прошлом октябре вместе с секцией картинга. Получение высшего балла от райдеров мирового уровня является подтверждением качества спортивной инфраструктуры муниципалитета.