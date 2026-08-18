Шоу мотофристайла прошло в Наро-Фоминске

Картодром спорткомплекса «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске стал финальной точкой большого подмосковного тура легендарной команды мотофристайла FMX13 под руководством Алексея Колесникова. Райдеры отметили, что это самая большая и удобная трасса во всем регионе.

Под восторженные крики и бурные овации парни из команды FMX13 выполняли сложнейшие трюки на мотоциклах — синхронные прыжки, элементы «цунами» и «супермен». Но гвоздем программы стало самое зрелищное и технически рискованное сальто назад на багги, которое в завершение каждого шоу исполняет победитель и призер этапов чемпионатов мира, руководитель и основатель проекта Алексей Колесников. В Наро-Фоминске, впервые за весь тур, спортсмен исполнил этот трюк вместе с пассажиром.

«Площадка идеально подходит для того, что мы делаем. По моим ощущениям технически она была самая контролируемая, безопасная и правильная. Очень приятная обстановка, атмосфера. Ощущения ровно такие, как у меня были на чемпионате мира», — поделился Алексей Колесников.

Для зрителей также выступил и чемпион мира и многократный чемпион России по битбоксу Вахтанг Каландадзе, который заводил публику и заряжал своей энергетикой райдеров.