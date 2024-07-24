Шоу красок холи прошло в парке «Елочки» в Домодедове

Фото: Unsplash

Взрослые и дети приняли участие в шоу красок холи в парке «Елочки» в Домодедове. Помимо этого, для посетителей подготовили мастер-классы и праздничную программу.

Городской округ Домодедово присоединился к акции «Ночь в парке». Для посетителей работали катамараны и аттракционы. Гости занимались йогой на открытом воздухе, а после — приняли участие в фестивале красок холи.

«Парк живёт ночью. Работают все аттракционы, работают кафе, разнообразные интерактивные площадки, развлекательные программы. В этот раз у нас проходят спортивные тренировки, зумба, выступают кавер-группы», — рассказала заместитель директора по основной деятельности парка «Елочки» Елизавета Агапова.

В конце акции «Ночь в парке» гости разместились на трибунах, чтобы посмотреть фильм на открытом воздухе.

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