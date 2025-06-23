Шоу команды мотофристайла прошло в Воскресенске

Захватывающее представление подарила жителям Воскресенска команда FMX13. Спортсмены продемонстрировали эффектные прыжки и трюки, фигуры высшего пилотажа и воздушную акробатику на мотоциклах.
Одним из участников мотошоу стал основоположник фристайл-мотокросса в России, а также самый титулованный райдер страны Алексей Колесников. Он выполнил уникальное сальто на багги — трюк, который умеют делать всего четыре человека в мире. Зрители получили незабываемые впечатления.
Шоу сопровождалось выступлением чемпиона России и призера мирового первенства по битбоксу Вахтанга Каландадзе. Исполнитель своим голосовым аппаратом, без дополнительных инструментов, имитировал различные музыкальные звуки.
Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
В России призвали запретить перепрошивать смартфоны
Подмосковные спортсмены выиграли 6 медалей на чемпионате России по прыжкам в воду
В России могут полностью запретить вейпы. Проект скоро внесут в ГД
Физкультурный комплекс в Серебряных Прудах временно закрыли
Подмосковные спортсмены выиграли 7 медалей на Кубке России по легкой атлетике
Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте