Шоу команды мотофристайла прошло в Воскресенске

Захватывающее представление подарила жителям Воскресенска команда FMX13. Спортсмены продемонстрировали эффектные прыжки и трюки, фигуры высшего пилотажа и воздушную акробатику на мотоциклах.

Одним из участников мотошоу стал основоположник фристайл-мотокросса в России, а также самый титулованный райдер страны Алексей Колесников. Он выполнил уникальное сальто на багги — трюк, который умеют делать всего четыре человека в мире. Зрители получили незабываемые впечатления.

Шоу сопровождалось выступлением чемпиона России и призера мирового первенства по битбоксу Вахтанга Каландадзе. Исполнитель своим голосовым аппаратом, без дополнительных инструментов, имитировал различные музыкальные звуки.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в рамках проекта «Лето в Подмосковье».