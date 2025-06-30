Шоу команды мотофристайла прошло в Лобне

Масштабное мероприятие было организовано в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Мотофристайл-шоу с участием команды FMX13 собрало у Дворца спорта «Лобня» десятки зрителей.

Безопасность горожан обеспечивали медики и пожарные, а на площадке установили специальные конструкции и ограждения.

Экстремальные трюки на мотоциклах и багги продемонстрировали зрителям чемпион России по фристайл-мотокроссу Алексей Колесников и другие спортсмены. Специальным гостем праздника стал чемпион мира по битбоксу Вахтанг Каландадзе.

Мотофристайл-шоу посетила и глава городского округа Анна Кротова. Захватывающие маневры и невероятные пируэты в воздухе произвели на нее огромное впечатление.

«Я думала, что мое сердце не выдержит. Но с волнением и большим удовольствием досмотрела программу до конца», — поделилась Анна Кротова.