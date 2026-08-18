Шоу из Раменского округа признали лучшей радиопередачей Подмосковья

Ведущие заняли первое место в номинации «Лучшая радиопередача» на творческом конкурсе «Спортивное Подмосковье». Программа стала победителем уже в третий раз.

«Рамлайф» — это развлекательная передача, которая проходила выходила в прямом эфире Раменского радио по вторникам и пятница уже больше шести лет. Ведущие шоу — Елена Перетокина и Елена Трусилина, которые называли себя дуэтом ПереТру. Все эти годы они приглашали на интервью местных спортсменов, музыкантов, актеров, педагогов, талантливых детей и взрослых, которым есть чем гордиться.

«Итоги подвели 15 августа, для нас эта награда снова стала важной и почетной. Это высокая оценка труда коллектива, от авторов и ведущих программ до звукорежиссеров», — сказала заведующая отделом радиовещания Елена Перетокина.

Конкурс организовал Союз журналистов Подмосковья при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.