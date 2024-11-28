Шоу-дефиле световозвращающих элементов прошло в Солнечногорске
Шоу-дефиле «Засветись!» прошло в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. Дети украсили свои наряды световозвращающими элементами, чтобы напомнить о важности их использования в темное время суток. Мероприятие стало частью одноименного социального раунда в Подмосковье по безопасности дорожного движения.
Мероприятие было организовано Госавтоинспекцией Солнечногорска и Союзом безопасности дорожного движения Московской области. Представитель отдела пропаганды Союза Мария Осьмина рассказала школьникам о важности ношения фликеров — специальных световозвращающих элементов, которые помогают водителям заметить пешеходов в темноте.
После полезной лекции детям и подросткам предложили проявить креативность и украсить одежду световозвращающими элементами. Свои образы они продемонстрировали на сцене — на шоу-дефиле.
«Дети наглядно убедились, насколько эффективны световозвращающие элементы, когда на улице недостаточно освещения, и насколько видны люди, которые используют такие аксессуары в одежде. Чем раньше они начнут понимать важность изучения правил дорожного движения, соблюдения норм безопасности на дороге, тем лучше. Я видел, что им сегодня было интересно, а это главное», — отметил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Солнечногорску Павел Терентьев.
Для многих детей это событие стало первым знакомством с фликерами, и они выразили желание носить их в будущем. Социальный раунд «Засветись!» направлен на привлечение внимания к использованию световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах. В рамках этой инициативы было проведено множество просветительских и профилактических мероприятий в детских садах, школах, спортивных секциях, домах культуры и на улицах.
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