Шоу-дефиле световозвращающих элементов прошло в Солнечногорске

Шоу-дефиле «Засветись!» прошло в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. Дети украсили свои наряды световозвращающими элементами, чтобы напомнить о важности их использования в темное время суток. Мероприятие стало частью одноименного социального раунда в Подмосковье по безопасности дорожного движения.

Мероприятие было организовано Госавтоинспекцией Солнечногорска и Союзом безопасности дорожного движения Московской области. Представитель отдела пропаганды Союза Мария Осьмина рассказала школьникам о важности ношения фликеров — специальных световозвращающих элементов, которые помогают водителям заметить пешеходов в темноте.

После полезной лекции детям и подросткам предложили проявить креативность и украсить одежду световозвращающими элементами. Свои образы они продемонстрировали на сцене — на шоу-дефиле.

«Дети наглядно убедились, насколько эффективны световозвращающие элементы, когда на улице недостаточно освещения, и насколько видны люди, которые используют такие аксессуары в одежде. Чем раньше они начнут понимать важность изучения правил дорожного движения, соблюдения норм безопасности на дороге, тем лучше. Я видел, что им сегодня было интересно, а это главное», — отметил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Солнечногорску Павел Терентьев.