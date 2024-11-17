Шоу Анастасии Волочковой «Одержимость» пройдет в Коломне 26 ноября

«Одержимость» — захватывающее представление о борьбе добра и зла. Анастасия Волочкова расскажет о маленькой девочке, которая мечтает стать балериной, не предполагает с какими трудностями ей придется столкнуться. Эта история о взлетах и падениях, любви и разочаровании, предательстве, интригах и коварстве. Одна из самых известных балерин со сцены расскажет о самой себе.

Мероприятие пройдет на благотворительной основе. Пригласительные билеты можно получить в кассе Дворца «Коломна» с 15 ноября в часы работы учреждения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».