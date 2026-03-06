Шорт-трекисты Московской области вернулись с медалями первенства России

На базе конькобежного центра «Коломна» группа шорт-трекистов проводит тренировку. Для них это возвращение к привычному ритму после одного из главных стартов сезона — Первенства России по шорт-треку.

Соревнования среди юниоров и юниорок проходили с 26 февраля по 1 марта в Ярославской области в рамках федеральной программы «Спорт России». И мужская, и женская сборные Московской области стали бронзовыми призерами в эстафете на дистанции 3000 метров.

В составе женской команды выступили Вероника Шарай, Полина Лазарева, Виктория Крамаренко, Алиса Руссу из Коломны и спортсменка из Клина Маргарита Черепнина. Девушки показали результат 4 минуты 33,251 секунды и заняли третье место, уступив командам Санкт-Петербурга и Москвы.

Бронзовые медали в этой же дисциплине завоевали и юниоры. В составе подмосковной команды выступили Сергей Тремаскин, Егор Чекмарев, Дмитрий Власов, Георгий Козулин и Иван Киприн из Клина. Их результат — 4 минуты 16,631 секунды.

«Это были самые важные соревнования сезона. Мы старались показать максимум, и считаю, что выступили достойно», — поделился эмоциями спортсмен Егор Чекмарев.

Сейчас спортсмены завершают сезон и проходят восстановительный период. Уже в конце весны начнется подготовка к новым стартам, где коломенские шорт-трекисты надеются сделать следующий шаг к пьедесталу.