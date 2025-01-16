Шлем виртуальной реальности и 3D-принтеры поступили в школу № 19 в Серпухове

Школа № 19 имени Романа Катасонова в Серпухове делает уверенные шаги в сторону инновационного образования. Благодаря победе в прошлом году во II ежегодном муниципальном конкурсе «Вклад в будущее» в категории для школ с численностью учеников от 1950+, образовательное учреждение получило грант, который было решено направить на создание IT-кластера.

На средства гранта школа приобрела современное оборудование, включая два 3D-принтера, восемь очков виртуальной реальности, около 20 наборов по робототехнике для школьников и воспитанников детского сада, специализированный стол для соревнований, а также оборудование для фиджитал-спорта и новую мебель. Кроме того, в рамках проекта реализуется создание музея «Развитие информационных технологий», открытие которого запланировано на конец января — начало февраля.

Теперь школьники смогут изучать предметы с использованием очков виртуальной реальности. Такой подход позволит глубже погружаться в учебный материал, участвовать в интерактивных играх и даже отправляться на виртуальные экскурсии. Это не только делает занятия увлекательнее, но и помогает лучше усваивать сложные темы.

Создаваемый музей станет уникальной образовательной площадкой. Экспозиция расскажет о зарождении информационных технологий, выдающихся ученых России и мира, а также об основах информационной безопасности. В музее будут установлены интерактивные панели, а на стенах появится лента времени, отражающая развитие IT-технологий. Здесь также будут проходить уроки и экскурсии.

Активно используются учащимися 3D-принтеры для подготовки к региональной олимпиаде по робототехнике. Школьники учатся программировать и создавать модели согласно своим разработкам. Это развивает инженерное мышление и навыки проектирования. Занятия по робототехнике позволяют не только изучать основы программирования, но и проявлять творческий подход к созданию роботов. Специализированное оборудование помогает школьникам реализовывать свои идеи и готовиться к соревнованиям.

Новое направление — фиджитал-спорт — объединяет компьютерные игры с физической активностью. Например, ребята могут сначала играть в виртуальный баскетбол, а затем применять тактические навыки на настоящей спортивной площадке. Это помогает развивать как физическую подготовку, так и стратегическое мышление.

Школа № 19 продолжает внедрять передовые решения, создавая условия для всестороннего развития своих учеников. Такой подход подтверждает статус учреждения как одного из лидеров в области инновационного образования.