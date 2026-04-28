Шквалистый ветер повалил десятки деревьев в Пущине

В городе Пущино на протяжении суток действовал сильный ветер, который повалил десятки деревьев. К счастью, среди жителей никто не пострадал, но городская инфраструктура серьезно пострадала.

По сообщению пущинского филиала «Комбината благоустройства», за минувшие сутки сотрудники оперативно убрали 32 поваленных дерева. Среди наиболее значимых происшествий — ликвидация огромного тополя, рухнувшего у входа в детский сад «Дюймовочка», и дерева, которое перекрыло проезд по улице Парковая. Также коммунальщики расчистили территорию у детской площадки в микрорайоне Г-25, где упали крупные ветки.

На устранении последствий стихии задействовали всю необходимую технику «Комбината благоустройства»: автовышку, самосвалы и погрузчики, а также несколько бригад.