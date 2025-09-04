Школы здоровья для пациентов с хроническими заболеваниями открыли в Лобне

Новый проект для пациентов, состоящих на диспансерном учете, стартовал в Лобненской больнице. Целью «Школ здоровья для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями» является работа с факторами риска и профилактика осложнений.

«Школа заболеваний кишечника» и «Школа здорового сустава» будут работать в поликлиниках на Заречной улице, 15 и 15е. Первые занятия с пациентами провели главный врач Лобненской больницы Виктория Тен и заместитель главного врача по АПП Татьяна Токарева.

В каждой из школ будет организовано по пять занятий в очном и заочном форматах. Участникам предоставят персональные информационные материалы. Пациенты смогут получить подробные консультации медицинских специалистов.

Виктория Тен отметила, что участие в школах здоровья будет учитываться при распределении квот на лечение. «Это мотивация для пациентов активно заниматься своим здоровьем», — подчеркнула главный врач Лобненской больницы.