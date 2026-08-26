Школы Воскресенска примут на работу 25 молодых педагогов в этом году

В новом учебном году в образовательные учреждения Воскресенска трудоустроятся 25 выпускников педагогических специальностей. Из них 16 человек пришли в профессию по целевому договору.

Ряды учителей и воспитателей пополнят выпускники ведущих профильных вузов и колледжей региона: Государственного социально-гуманитарного университета (включая филиалы в Егорьевске и Зарайский педагогический колледж), Государственного университета просвещения, Московского педагогического государственного университета, а также Истринского профессионального колледжа.

Большинство новичков закроют вакансии в начальной школе. Также молодые специалисты будут преподавать русский язык и литературу, математику, информатику, историю, технологию и физическую культуру. Часть выпускников трудоустроится в детские сады воспитателями.

Целевой набор — 16 из 25 человек. Это значит, что студенты заранее знали свое будущее место работы и вернулись в округ после получения дипломов.

Молодым специалистам положены «подъемные» в размере 150 тысяч рублей (50 тысяч сразу и 100 тысяч после второго года работы). В течение первых трех лет предусмотрена ежемесячная доплата в 6 тысяч рублей. Также действуют надбавки за классное руководство: 11 тысяч рублей в крупных городах и 16 тысяч рублей в малых населенных пунктах. Для педагогов по востребованным специальностям доступна компенсация аренды жилья — от 20 до 30 тысяч рублей ежемесячно (до 45 тысяч, если в семье два педагога). Кроме того, работают программы «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека».

За каждым новичком закрепят опытного наставника, а муниципальные методические службы разработают персонализированные программы развития. Молодых учителей также будут вовлекать в конкурсы профмастерства и стажировки. Для тех, кто рассматривает переезд в сельскую местность, продолжает действовать федеральная программа «Земский учитель» с выплатой в 1 миллион рублей.