Школы в Одинцове примут более 6 тысяч первоклассников осенью

В первую волну в школы Одинцовского округа приняли более шести тысяч первоклассников. Около 3,8 тысячи детей зачислили в школы переводом из детских садов и еще 2,6 тысячи — по прописке.

Вторая волна приема детей в школы Одинцова продлится до 5 сентября.

«За этот период планируется зачислить в первый класс более 100 детей. В целом в 2024-2025 учебном году в Одинцовском округе будет более 200 первых классов. Традиционно во второй половине августа пройдут собрания для родителей», — рассказала заместитель начальника управления образования администрации Одинцовского округа Оксана Новожилова.

Также в этом учебном году в школы Одинцовского округа пойдут учиться более 4,5 тысячи девятиклассников и три тысячи одиннадцатиклассников. Так, общее число выпускников будущего года превысит семь тысяч человек.

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