Более 6,5 тысячи первоклассников придут в школы Одинцова в сентябре

Более 6,5 тысячи первоклассников в Одинцовском округе сядут за парты в новом учебном году. Чтобы обеспечить комфортные условия, к 1 сентября в муниципалитете откроются новые школы.

Все учебные заведения в округе примут 58 тысяч школьников и 22,5 тысячи воспитанников детских садов.

Стоит отметить, что в округе к 1 сентября открываются четыре новые школы: в Горках-2, Заречье, жилом комплексе «Одинцово-1» и Немчиновке. После капитального ремонта откроются еще две школы: общеобразовательное отделение школы № 2 имени Пронина и общеобразовательное отделение Большевяземской школы.

Госавтоинспекция проверила готовность 80 школьных автобусов к работе. Школы уже обеспечены учебниками по основным предметам. В первый учебный день, 2 сентября, ученики 1-4-х классов получат от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева традиционное мороженое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».