Школы в Котельниках подготовили к новому учебному году

В администрации Котельников прошел профильный час по вопросам образования. Во время совещания отметили, что все учреждения подготовили к новому учебному году.

В этом году за парты сядут более шести тысяч школьников, среди них — 767 первоклассников. Для десятиклассников сформированы пять предпрофильных направлений. Педагогический состав набран. Учреждения обеспечили учебниками и оборудованием. Здания подготовили к отопительному сезону.

В школе № 1 все классы станут специализированными. Откроются математические направления в рамках областного проекта. С нового учебного года корпус в микрорайоне Силикат будет работать в полном формате — с 1 по 11 класс.

В школу № 2 трудоустроили учителя физики из Курской области и участника СВО, который будет преподавать в кадетском классе. Для старшеклассников запустили предпринимательский и образовательный профили. Ведется работа по подписанию соглашения с авиационным институтом, подана заявка на присвоение статуса региональной площадки естественных наук.

В школе № 3 открыт набор трех первых классов. Для десятиклассников организован естественно-научный профиль. Продолжит работу учитель математики Юлия Жадан, победитель регионального и заключительного этапов конкурса лучших педагогов в 2025 году.

«Все школы нашего округа полностью готовы к новому учебному году», — рассказал глава муниципалитета Михаил Соболев.