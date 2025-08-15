Школы в Богородском округе подготовили к новому учебному году

Масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции образовательных учреждений завершаются в Богородском округе. К новому учебному году — с комфортом и современными технологиями.

Уже первого сентября свои двери для учеников распахнут обновленные здания: Центр образования № 23, Центр образования № 29 и Центр образования № 30. Обновление это: свежий дизайн классов и коридоров, современные столовые, медблоки и отремонтированные спортзалы.

После реконструкции и строительства пристройки школа станет еще удобнее и функциональнее. Появились яркие классы, эргономичная мебель, техника для цифрового образования, обновленные стадионы с безопасным покрытием и новым спортинвентарем. Создана безбарьерная среда для комфорта детей с ограниченными возможностями здоровья.

Образование — это инвестиция в будущее, и Богородский округ делает все, чтобы школьники учились в удобных, светлых и технологичных пространствах.