Школы Серпухова в День знаний обеспечат охраной

В Серпухове прошло заседание антитеррористической комиссии. Собравшиеся обсудили подготовку к проведению массовых мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Особое внимание на встрече уделили вопросу комплексной безопасности образовательных учреждений. В 38 школах городского округа Серпухов пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в которых примут участие 25 184 детей. Всего на территории муниципалитета функционируют 113 объектов образования. Все их оснастили кнопками тревожной сигнализации и видеонаблюдением. Каждое учебное заведение находится под контролем физической охраны.

Помимо этого, в Серпухове регулярно проводят учебно-практические мероприятия. На встрече рассмотрели дополнительные меры для повышения готовности персонала и сотрудников охраны образовательных, культурных и спортивных учреждений к реагированию на угрозы террористических актов.

Также на совещании обсудили меры по профилактике идеологии терроризма и неонацизма как в информационном пространстве, так и в молодежной среде. В городском округе регулярно проводят беседы, семинары, информационные часы, минуты памяти и лектории. В образовательных учреждениях работают службы медиации, Штабы воспитательной работы, советы профилактики.

Отметим, что в этом году мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организуют в 19 образовательных учреждениях.