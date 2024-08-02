Школы Серпухова получили всю необходимую учебную литературу

Все школы городского округа Серпухов обеспечили учебной литературой. Это стало возможным благодаря средствам из регионального бюджета, а также помощи спонсоров.

Учебную литературу закупают строго по рекомендациям Министерства образования и согласно федеральному перечню учебников. К примеру, в школах с нового учебного года появится единый учебник по истории для 10-11 классов под редакцией помощника президента России Владимира Мединского.

Также в этом году в образовательных учреждениях ввели два новых предмета: «Основы безопасности и защиты Родины» и обновленные уроки труда. Все учебники для их изучения также уже поступили в школы.

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