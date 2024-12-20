Школы Реутова присоединились к проекту «Музыка вместо звонков»

На перемену и на урок учеников образовательных учреждений Реутова теперь приглашает не обычный школьный звонок, а всемирно известные мелодии. Все потому, что школы муниципалитета поддержали всероссийскую инициативу.

К примеру, в учреждениях сейчас можно услышать мелодии Петра Чайковского из «Щелкунчика». Идею реализуют в рамках проекта «Музыка вместо звонков».

Инициативу запустило министерство просвещения России и всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Мелодии традиционно посвящают историческим датам и темам «Разговоров о важном»

По словам школьников, музыка создает праздничное настроение.