Школы Реутова присоединились к проекту «Музыка вместо звонков»

На перемену и на урок учеников образовательных учреждений Реутова теперь приглашает не обычный школьный звонок, а всемирно известные мелодии. Все потому, что школы муниципалитета поддержали всероссийскую инициативу.
К примеру, в учреждениях сейчас можно услышать мелодии Петра Чайковского из «Щелкунчика». Идею реализуют в рамках проекта «Музыка вместо звонков».
Инициативу запустило министерство просвещения России и всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Мелодии традиционно посвящают историческим датам и темам «Разговоров о важном»
По словам школьников, музыка создает праздничное настроение.
Коммунальщики в Кунцеве отказались спасать котенка из подвала
Подмосковный конькобежец выиграл серебро на чемпионате России
Областной праздник «Зимние рекорды» пройдет в парке в Яхроме 21 декабря
Российских конькобежцев допустили к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе
Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Клину
От колов в школах предложили отказаться
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте