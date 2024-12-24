Школы Подольска присоединились к проекту «Музыка вместо звонков»

Фрагменты популярных мелодий и классических произведений теперь звучат в образовательных учреждениях Подольска. Муниципалитет присоединился к новому проекту Министерства просвещения России.

Каждый месяц в этом учебном году мелодии звонков посвящены памятным датам. К примеру, в ноябре школьники слышали отрывки из песен Александры Пахмутовой, а в декабре — фрагменты из балетов Чайковского.

«Детям нравится слышать музыку вместо звуков звонка. Сейчас в нашей школе на урок и с урока детей зовет отрывок из балета Чайковского. Это создает ощущение праздника, так как музыка из „Щелкунчика“ у многих ассоциируется с Новым годом и Рождеством. В нашей школе даже есть „Музыкальная елка“ по проекту Минпросвещения, посвященная Чайковскому. Рядом с ней всегда звучит музыка знаменитого композитора», — отметила директор школы № 33 Анна Костина.

Мелодии звонков, которые школьники услышат с января по май следующего года, посвятят историческим датам и темам «Разговоров о важном». Их исполнили и записали детские музыкальные коллективы из Москвы, Казани и Самары.

Отметим, что всего к проекту присоединились 24 общеобразовательных учреждения Подольска.