Школы Подмосковья получили бесплатный доступ к проекту «Уроки кинограмотности»

Премия состоялась в начале 2026 года. Представленные там проекты стали доступны для учителей на платформе «Мотивирующие уроки». Занятия помогут детям понять, как различать хороших и героев и отрицательных персонажей, а также созидательные и деструктивные сюжеты.

«Чтобы убедить молодежь более серьезно относиться к себе и к тому, что они смотрят в кино или на гаджетах, необходимо дать в руки учителей и преподавателей качественный по содержанию контент и удобный эффективный формат работы с ним. Мы с помощью кинопремии такие проекты отобрали и можем совершенно бесплатно доставить их в любую точку России», — сказала сооснователь и руководитель платформы «Мотивирующие уроки», продюсер Татьяна Третьякова.

В уроки войдут проекты шорт-листа премии «10 дней до весны», «Екатерина Великая», «На деревню дедушке», «Про людей и про войну», «Комитет», «Точка притяжения», «Она. Татьяна Навка», «Группа Крови», «Один хороший день», «Тыловики» и другие.