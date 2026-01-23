Школы Подмосковья открыли 6 агроклассов в 2025 году

В прошлом году в подмосковных школах открыли шесть агротехнологических классов, где готовят будущих специалистов АПК. Там уже обучаются более 100 ребят.

Агроклассы открыли в школах в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Ребята обучаются по нескольким направлениям: «Агротехнологии», «Агроинженерия», «Биотехнологии и пищевое производство».

«Работа выстраивается при участии агропредприятий и профильных учебных заведений. Программы ориентированы на практику и формируются с учетом профиля предприятий-инвесторов. Для бизнеса предусмотрена государственная поддержка — возмещение до 90% затрат на ремонт и оснащение школ, где создаются агроклассы», — отметил глава регионального Минсельхозпрода Сергей Двойных.

Агроклассы открыли при поддержке профильных вузов и предприятий в школах Луховиц, Коломны, Клина и Подольска. Продолжить обучение ребята могут в Российском государственном университете народного хозяйства имени Вернадского в Балашихе, колледжах и техникумах области.