Школы паллиативной помощи открыли в 25 округах Подмосковья
Сотрудники службы паллиативной помощи из Подмосковья пройдут финальный этап обучения на базе Подольской больницы.
Обучение организовал координационный центр паллиативной помощи региона. Финальное занятие пройдет 13 ноября, его посетят врачи из Рузы, Одинцова, Можайска, Наро-Фоминска, Лотошина, Истры и других округов. Им расскажут о структуре занятий и темах, которые больше всего беспокоят родственников. Специалисты также расскажут о питании и перемещении малоподвижных пациентов.
«Мы открыли Школу паллиативного пациента уже в 25 округах. Обратная связь, которую мы получаем от родственников, доказывает, что в таких занятиях есть большая необходимость», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.
Узнать больше о паллиативной помощи жители могут по телефон +7 (498) 683-83-83. Оставить заявку также можно по ссылке.