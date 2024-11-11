Школы паллиативной помощи открыли в 25 округах Подмосковья

Обучение организовал координационный центр паллиативной помощи региона. Финальное занятие пройдет 13 ноября, его посетят врачи из Рузы, Одинцова, Можайска, Наро-Фоминска, Лотошина, Истры и других округов. Им расскажут о структуре занятий и темах, которые больше всего беспокоят родственников. Специалисты также расскажут о питании и перемещении малоподвижных пациентов.

«Мы открыли Школу паллиативного пациента уже в 25 округах. Обратная связь, которую мы получаем от родственников, доказывает, что в таких занятиях есть большая необходимость», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.

Узнать больше о паллиативной помощи жители могут по телефон +7 (498) 683-83-83. Оставить заявку также можно по ссылке.