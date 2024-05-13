Школы паллиативной помощи откроют в 4 округах Подмосковья | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:28 Школы паллиативной помощи откроют в 4 округах Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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Обучающие занятия по уходу за тяжело больными пациентами начнут проводить в Подмосковье с 13 мая. Первый урок проведут в химкинском микрорайоне Сходня.

Проект запускают под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи в четырех городских округах Подмосковья. Школы паллиативного пациента организовали для родственников, которым нужно ухаживать за больными. Посещать занятия могут также социальные работники.

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«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном домашнем уходе. Чтобы помочь родственникам, мы запускам Школы паллиативного пациента в четырех больницах: Клинской, Химкинской, Солнечногорской и Красногорской. Обучение будут проводить врачи, психологи и специалисты смежных сфер», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Первое занятие состоится 13 мая в 12:30 по адресу: Химки, микрорайон Сходня, улица Мичурина, дом 31А, второй этаж. График и темы следующих занятий можно найти на портале паллиативной помощи. Предварительная запись не требуется, занятия бесплатные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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