Школы Одинцовского округа заявились на новый сезон школьной лиги

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В новом учебном году 40 образовательных учреждений Одинцовского округа примут участие в соревнованиях «Единой школьной лиги» Московской области. Более двух тысяч школьников будут бороться за победу в спортивных и интеллектуальных дисциплинах.

Новый сезон школьной лиги станет продолжением масштабного проекта, который объединил учащихся разных образовательных учреждений региона. Участники смогут проявить себя в командных видах спорта и интеллектуальных состязаниях, развивая навыки взаимодействия и соревновательный опыт.

Первый сезон стал успешным для команд из Одинцова. Ребята заняли призовые места в нескольких направлениях: команда Кубинской школы № 1 завоевала серебро в волейболе, представители лингвистической гимназии стали серебряными призерами в баскетболе 3×3, а учащиеся гимназии имени Примакова победили в шахматном турнире.

В дебютном сезоне участие приняли 20 учреждений. Более тысячи школьников провели свыше 700 матчей и получили возможность проверить свои силы в различных соревнованиях.