Школы Лобни полностью укомплектовали учителями

В образовательных учреждениях Лобни полностью укомплектовали штат педагогов. Сегодня в школах и детских садах округа работают 593 учителя, 412 воспитателей и 186 младших воспитателей.

Для привлечения квалифицированных специалистов по инициативе «Единой России» и правительства Подмосковья внедрили разнообразные меры поддержки, среди которых выплаты, компенсация аренды жилья и другая помощь.

«На сегодняшний день 38 молодых педагогов в округе уже получают выплаты: единовременная поддержка при трудоустройстве составляет 50 тысяч рублей, через два года работы — 100 тысяч рублей. Кроме того, ежемесячно в течение трех лет они получают по шесть тысяч рублей», — рассказала депутат местного Совета от «Единой России» Оксана Букина.

Особое внимание уделяют вопросам жилья. Так, компенсация аренды достигает 30 тысяч рублей для учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, биологии, химии и информатики.

Для педагогов по другим предметам сумма выплаты составляет 20 тысяч рублей. Региональную компенсацию аренды получают 72 учителя, муниципальную — 22 педагога и 21 воспитатель.

Кроме того, специалисты могут воспользоваться социальной ипотекой.

«Единовременная выплата и ежемесячная поддержка помогли мне сосредоточиться на работе с детьми и развиваться в профессии», — поделилась молодой преподаватель школы № 9 Дарья Бондарева.

В рамках реализации Народной программы «Единой России» внимание уделяют и обновлению образовательной инфраструктуры.

В этом году начался капитальный ремонт школ № 2 и № 3, а в прошлом году по наказам избирателей специалисты обновили школу № 7 и Лобненский лицей.