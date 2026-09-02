Школы креативных индустрий откроют в Ивантеевке, Дубне и Королеве осенью

В апреле 2025 года Мособлдума создала законодательную базу для поддержки творческих отраслей. В новом учебном году сеть профильных школ дополнили три новые площадки, сообщили в региональном парламенте

Первая открылась в 2024 году на базе детской школы искусств имени Я. Флиера в Орехово-Зуеве. Там готовят звукорежиссеров, специалистов по электронной музыке и дизайнеров. Первый набор из 70 человек успешно завершил обучение, а в текущем сентябре число учащихся увеличится до 150.

Вторая точка роста появилась в 2025 году в Электростали при художественной школе имени Н. Н. Лаврентьевой, где к списку дисциплин добавилось фото- и видеопроизводство; к 2026/2027 учебному году там будут учиться 170 детей.

В этом году география расширится

«Открывается школа креативных индустрий в Ивантеевке на базе Пушкинской детской школы искусств. Направления — современная электронная музыка, дизайн, фото- и видеопроизводство. Еще одна новая площадка — в Дубне на базе Дубненской детской школы искусств. Здесь будут обучать дизайну и фото-, видеопроизводству. Также заработает школа креативных индустрий в Королеве на базе детской школы искусств. Приоритетные направления — дизайн и звукорежиссура», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, самое главное — создание условий для реализации творческого потенциала детей и получения профессии будущего.