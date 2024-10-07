Школы Коломны собрали в День учителя более миллиона рублей для нужд СВО

Городской округ Коломна принял участие в акции «Букет учителя — СВОим», которая объединила педагогов, детей и родителей, стремящихся поддержать российских военнослужащих. В рамках этой инициативы, приуроченной ко Дню Учителя, было предложено отказаться от традиции дарить учителям множество букетов и направить сэкономленные средства на благотворительность.

Идея акции возникла в управлении образования городского округа Коломна, где отметили, что школьники обычно дарят учителям так много цветов, что преподаватели не в силах унести их домой. Вместо этого решили направить средства на доброе дело.

Сообщение с предложением присоединиться к акции появилось в родительских чатах еще в сентябре. В результате в добровольной инициативе приняли участие родители и педагоги из 18 общеобразовательных школ Коломны и Озер. Совместными усилиями была собрана внушительная сумма — более одного миллиона рублей, которая была направлена на закупку необходимого оборудования для участников специальной военной операции.

В управлении образования подчеркнули, что все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования регулярно оказывают помощь фронту через волонтерские объединения: плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, изготавливают фронтовые открытки и пишут письма на фронт.

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